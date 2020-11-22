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الأحد، 22-11-2020 02:07 م

مخصص لقرابة ألفي سجين

حريق داخل سجن في روسيا

حر
توضيحية


الوكيل الإخباري -أكدت وزارة الطوارئ الروسية اندلاع حريق داخل مجمع سجن في مدينة بارناول، مركز إقليم ألطاي الواقع جنوب سيبيريا عند حدود كازاخستان.

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وتداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عمود دخان أسود يتصاعد فوق السجن الذي يعد من أكبر معتقلات الإقليم، وهو مخصص لقرابة ألفي سجين.

وأعلنت الوزارة، حسب وكالة "نوفوستي"، أن النيران انتشرت على مساحة واسعة في جناح الاستحمام وغسيل الملابس في السجن رقم ثلاثة، مشيرة إلى أن أعمال إخماد الحريق قد انطلقت ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث حتى الآن.

 

المصدر :روسيا اليوم 

 

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