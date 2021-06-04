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الجمعة، 04-06-2021 03:10 ص

حريق ضخم في الكويت - شاهد الفيديو

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الوكيل الاخباري - أعلنت قيادة الدفاع المدني في الكويت أن فرقها سيطرت على حريق اندلع في الكسوة الخارجية لواجهة أحد المجمعات التجارية في محافظة حولي.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن "مراكز إطفاء حولي والسالمية والشهداء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع بواجهة المجمع التجاري الكائن في منطقة حولي بنهاية شارع تونس من الجهة المطلة على الطريق الدائري الثالث".

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المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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