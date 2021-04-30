الجمعة 30-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحذير أمني للمواطنين من وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية

تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر أيار

الخصاونة يعزي بوفاة الامير محمد بن طلال

قرارات حكومية انتظرها المواطنون تدخل حيز التنفيذ اليوم

الأميرة بسمة تنعى الامير محمد

900 مليون دينار خسائر قطاع الفنادق بسبب كورونا

الصحة البريطانية: 22 وفاة و 2445 إصابة بكورونا

وزير الزراعة نعمل على ضبط وتنظيم كلف مدخلات الانتاج

مديرية شباب العاصمة تنفذ أنشطة توعوية في مراكزها

الوزير كريشان يجري زيارة ميدانية لعدد من البلديات في جنوب المملكة

الجمعة، 30-04-2021 01:40 م

حريق ضخم يلتهم ملايين إطارات السيارات في الكويت.. فيديو

resize


الوكيل الاخباري - اندلع حريق ضخم بموقع لتجميع إطارات السيارات التالفة في إحدى المناطق المفتوحة في الكويت، يضم ملايين الإطارات التالفة التي تندلع فيها بعض الحرائق من حين إلى آخر.

اضافة اعلان

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأخبار والبرامج السياسية التابعة لوزارة الإعلام الكويتية، يوم امس الخميس.


وقالت إن "جهودا مكثفة تبذلها فرق قوة الإطفاء العام للسيطرة على حريق منطقة تجميع إطارات السالمي".

 

ويطالب كويتيون بتخصيص موقع السالمي لإنشاء مصانع تدوير الإطارات التالفة وإيجاد آلية لمعالجة المشكلة المستقبلية بشكل أفضل.


ويوجد في تلك المنطقة ما بين 33 إلى 35 مليون إطار تالف، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، التي أشارت إلى أن هناك دعوات لاستخدام تلك الإطارات لأغراض صناعية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6e72d48e-1232-4284-b346-5751d7027d61-330x186

بريطانيا تستضيف قمة للقاحات في 2022 للاستعداد للأوبئة المقبلة

1546323_1619755908

قيرغيزستان: 13 وفاة و130 جريحا في اشتباك حدودي مع طاجيكستان

2020_6_16_2_50_3_561

العراق: وفاة 3 واصابة 2 من الشرطة بهجوم إرهابي

608b355a4236041eb64dc68f

باكستان تستدعي سفيرها لدى السعودية

d14a9b8e-2494-4649-afc1-57e0fa6ce7a1_16x9_1200x676

إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي

608b3b624c59b74f1353b210

عشرات القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين إثر انهيار جسر ومبنى

أخبار متعلقة
DSCF2886

بعد كارثة ابن الخطيب.. حريق آخر يشب في مستشفى ببغداد - فيديو

608940a115a64.image

مصرع 8 أشخاص في حريق بنُزل غير قانوني في لاتفيا

حريق

حريق ضخم في أكبر سوق بمدينة مشهد الإيرانية

حريق

حريق هائل يلتهم 13 سيارة في القاهرة

133-031826-al-kazemi-investigation-ibn-al-khatib-hospital_700x400

'العالم كلها احترقت وماتت'.. اللقطات الأولى من حريق مستشفى بغداد المروّع - شاهد

hreeq6

السيطرة على حريق في السوق المركزي بالكويت