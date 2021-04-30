حريق ضخم يلتهم ملايين إطارات السيارات في الكويت.. فيديو

الوكيل الاخباري - اندلع حريق ضخم بموقع لتجميع إطارات السيارات التالفة في إحدى المناطق المفتوحة في الكويت، يضم ملايين الإطارات التالفة التي تندلع فيها بعض الحرائق من حين إلى آخر.

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للأخبار والبرامج السياسية التابعة لوزارة الإعلام الكويتية، يوم امس الخميس.



وقالت إن "جهودا مكثفة تبذلها فرق قوة الإطفاء العام للسيطرة على حريق منطقة تجميع إطارات السالمي".

ويطالب كويتيون بتخصيص موقع السالمي لإنشاء مصانع تدوير الإطارات التالفة وإيجاد آلية لمعالجة المشكلة المستقبلية بشكل أفضل.



ويوجد في تلك المنطقة ما بين 33 إلى 35 مليون إطار تالف، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، التي أشارت إلى أن هناك دعوات لاستخدام تلك الإطارات لأغراض صناعية.

سبوتنيك