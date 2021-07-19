حريق في قاعدة الإمام علي الجوية جنوبي العراق - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، باندلاع حريق في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

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وذكرت الوكالة أن "الحريق نشب فجر اليوم في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة"، مضيفة أن سيارات الدفاع المدني وصلت إلى القاعدة لإخماد الحريق.



وفي وقت لاحق أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، واقتصرت الخسائر على المادية.



حريق في قاعدة الإمام علي الجوية شرق الناصرية .. فيديو وصل تواًحريق في قاعدة الإمام علي الجوية شرق الناصرية .. pic.twitter.com/1YnvGeORTV July 18, 2021

المصدر : روسيا اليوم



