الإثنين 19-07-2021
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الإثنين، 19-07-2021 08:07 ص

حريق في قاعدة الإمام علي الجوية جنوبي العراق - فيديو

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، باندلاع حريق في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

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وذكرت الوكالة أن "الحريق نشب فجر اليوم في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة"، مضيفة أن سيارات الدفاع المدني وصلت إلى القاعدة لإخماد الحريق.


وفي وقت لاحق أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، واقتصرت الخسائر على المادية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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