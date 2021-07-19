حريق في قاعدة الإمام علي الجوية جنوبي العراق - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، باندلاع حريق في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.
وذكرت الوكالة أن "الحريق نشب فجر اليوم في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة"، مضيفة أن سيارات الدفاع المدني وصلت إلى القاعدة لإخماد الحريق.
وفي وقت لاحق أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، واقتصرت الخسائر على المادية.
فيديو وصل تواً— Entifadh Qanbar انتفاض قنبر (@eqanbar) July 18, 2021
حريق في قاعدة الإمام علي الجوية شرق الناصرية .. pic.twitter.com/1YnvGeORTV
المصدر : روسيا اليوم