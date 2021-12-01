الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 02:22 م

حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب- فيديو

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الوكيل الإخباري-وقع حريق في مبنى البرلمان إقليم كردستان العراق وإجلاء النواب وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.

وأوضحت وكالة "فارس" إلى أن حريقا اندلع في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.

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