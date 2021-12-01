حريق في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق وإجلاء النواب- فيديو

الوكيل الإخباري-وقع حريق في مبنى البرلمان إقليم كردستان العراق وإجلاء النواب وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء.



وأوضحت وكالة "فارس" إلى أن حريقا اندلع في مبنى البرلمان بإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى خروج النواب من البرلمان، مع محاولة طواقم الإطفاء إخماد الحريق.

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آتش‌سوزی در ساختمان پارلمان منطقه کردستان عراق موجب شد نمایندگان، پارلمان را ترک کنند، تیم‌های آتش‌نشانی در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. pic.twitter.com/iJ2j34Ynd2 December 1, 2021

روسيا اليوم