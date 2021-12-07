الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

إستيتية: تنظيم سوق العمل أولويتنا

وفيات الثلاثاء 7-12-2021

مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه

القانونية النيابية تناقش مشروع تعديل الدستور الأردني

استحداث مستشفى لعزل نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل المصابين بكورونا

توضيح حول تساقط الثلوج خلال منخفض غدا الأربعاء

تأخر مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء.. والحكومة تبرر

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

أمريكا تصنف الأردن ضمن قائمة الدول الحمراء

الصحة العالمية تعارض نقل بلازما الدم لمصابي بكورونا

الثلاثاء، 07-12-2021 07:21 ص

حريق في مرفأ اللاذقية السوري بعد هجوم إسرائيلي

لا


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأنه تم إخماد الحريق الناجم عن هجوم إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم، وأدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية هناك.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال قوله اليوم الثلاثاء: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حاليا على تبريد الموقع".


وذكر التلفزيون السوري أن خمسة انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب "عدوان إسرائيلي" على ساحة الحاويات بالمرفأ، الأمر الذي دفع بعربات الإطفاء سريعا إلى موقع الهجوم.


وحسب مصدر عسكري سوري، فإن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انهيار

انهيار مبنى إثر انفجار في فرنسا

او

انفجار في مركز تجاري جنوب أوزبكستان

دفر

تسونامي غبار يجتاح مدينة أميركية - فيديو

مصر

مصر.. صدور قرار جديد حول صلاة الجنازة

7a3ddd52-1a11-4c1b-b7c4-17b654515737_16x9_1200x676

مناورة بحرية مصرية روسية

علم-المانيا

ألمانيا:مقترحات طهران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة

أخبار متعلقة
61a6142d42360413165b846b

حريق كبير في جبل لبنان -صور

5805344661634891059

وفاة 11 شخصا في روسيا بحريق منجم

لبنان حريق

لبنان.. توسع رقعة الحرائق في جنوب البلاد