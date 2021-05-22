حريق في مرفأ بيروت- فيديو

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر اعلامية في لبنان اندلاع حريق اليوم السبت في مرفأ العاصمة بيروت.
وتم تداول مقطع فيديو يظهر عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.
حريق بالمرفأ في بيروت pic.twitter.com/EME4ZNpRaY— الوزير المرافق (@_AAN90) May 22, 2021
وأوضحت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في أرض خالية داخل حرم المرفأ، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت للكشف عن أسبابه.
حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إطفاء الحريق، دون ورود معلومات عن أسبابه حتى الآن.
وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.
المصدر- روسيا اليوم