حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا

الوكيل الإخباري - اندلع حريق اليوم (السبت) في مصفاة كبيرة للنفط في منطقة فولغوغراد في جنوب غربي روسيا إثر هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى أوكرانيا، بحسب ما كشف مسؤول روسي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

اضافة اعلان



وقال حاكم المنطقة أندري بوتشاروف عبر «تلغرام» إن «الدفاعات الجوية وأنظمة التشويش الإلكتروني صدّت هجوماً بمسيّرات في فولغوغراد، وتحديداً في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالييه».



وأوضح: «إثر إسقاط طائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة فولغوغراد»، مشيراً إلى أن عناصر الإطفاء تمكّنوا من احتواء النيران صبيحة اليوم السبت.



ولم يسفر هذا الهجوم عن ضحايا، بحسب حاكم المنطقة.

الشرق الأوسط