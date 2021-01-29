الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 01:14 م

حريق كبير بأحد أسواق القاهرة

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الوكيل الاخباري - نشب صباح اليوم الجمعة حريقا كبيرا بأحد أسواق القاهرة وهو سوق منطقة التوفيقية.

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وبحسب موقع "مصراوي" فقد قضى الحريق على محتويات 22 محلا بالسوق، بحسب بلاغ تلقته غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.

 

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 14، 16 بشارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية وعلى الفور انتقل مسؤولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث.


وبحسب الموقع فقد تبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالي ورقم 16 وبه عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ 22 محلا تقريبًا.


وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد 13 سيارة إطفاء وعربتي خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.


في المقابل قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها منه.


ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

 

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