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الإثنين، 15-02-2021 03:43 م

حريق كبير يلتهم مخازن أدوية بمستشفى حكومي في ليبيا.. صور

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الوكيل الاخباري - شبَّ حريق كبير، مساء الأحد، في مخازن أدوية تابعة لمستشفى الوحدة الحكومي بالساحل الشرقي لمدينة درنة شرق ليبيا.

وقال معتز الطرابلسي الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، إن الحريق التهم مخازن الأدوية التابعة لمستشفى الوحدة بالكامل.

وأضاف الطرابلسي أن“سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق دون جدوى“.

وأشار إلى “أن ما زاد الطين بلة هو وجود براميل كثيرة من معقمات (مواد كحولية) داخل المخازن“.

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وبشأن أسباب الحريق، قال الطرابلسي إنها ”لا معلومة حتى الآن“، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل ”أضرار بشرية حتى اللحظة“.




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ارم نيوز


 




 

 


 

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