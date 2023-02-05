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الأحد، 05-02-2023 09:16 ص

حريق هائل إثر خروج 50 عربة قطار عن القضبان في أمريكا- فيديو

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الوكيل الإخباري- خرجت حوالي 50 عربة قطار شحن عن القضبان في بلدة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو بالقرب من الحدود مع ولاية بنسلفانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب باندلاع حريق هائل.

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وأفاد مشغل السكك الحديدية "نورفولك ساذرن" أمس السبت، بأن القطار كان يحمل مجموعة متنوعة من المنتجات من ماديسون في إلينوي، إلى كونواي في بنسلفانيا.

وأوضح "نورفولك ساذرن" أن 20 عربة من بين أكثر من 100 عربة في القطار، تم تصنيفها على أنها تحمل مواد خطيرة، وتم تعريفها على أنها حمولة يمكن أن تشكل أي نوع من الخطر "بما في ذلك المواد القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق أو المخاطر البيئية".

من جهته، قال مايكل غراهام، عضو المجلس الوطني لسلامة النقل، إن "الحريق الذي أعقب الخروج عن المسار امتد لمسافة تقارب طول عربات القطار التي خرجت عن القضبان. ومنذ ذلك الحين، انخفضت حدة الحريق، لكنه لا يزال نشطا ولا يزال المساران الرئيسيان مغلقين".

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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