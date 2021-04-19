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الإثنين، 19-04-2021 08:52 ص

حريق هائل بجامعة كيب تاون في أفريقيا

كيب تاون


الوكيل الإخباري - أجبر حريق هائل، اندلع على منحدرات جبل "تيبل ماونتن" الشهير المطل على مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، السلطات على إجلاء الطلاب من حرم جامعة كيب تاون أمس الأحد.

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وقالت إدارة جامعة كيب تاون إن "موظفي دعم خدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الطلاب من حرمها الجامعي، وذلك بسبب اندلاع الحريق في حديقة تيبل ماونتين الوطنية".


وأظهرت صور الحريق اشتعال النيران في بعض مباني الحرم الجامعي، كما احترقت طاحونة هواء تاريخية قريبة.


وأرسلت السلطات أكثر من مائة من عناصر الإطفاء وموظفي الطوارئ للحرم الجامعي ومنتزه تيبل ماونتن الوطني.


وقال مسؤولون إن أربع مروحيات استخدمت لإسقاط المياه على المناطق التي يهددها الحريق.


وأصيب إطفائي واحد ونقل للمستشفى لتلقي العلاج حسبما أفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في كيب تاون.


وفي بيان، قالت تشارلوت باول الناطقة باسم مركز إدارة مخاطر الكوارث بالمدينة إنه تم تحذير السكان لتوخي الحذر.


وأضافت بأول: "في هذه المرحلة لا يوجد سبب للإخلاء، لكننا نطلب من السكان الالتزام بما يلي: إغلاق جميع النوافذ لمنع دخول الدخان وخفض الحرارة، والقيام برش الحدائق باستخدام خرطوم مياه أو نظام ري".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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