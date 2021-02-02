حريق يدمر نحو 30 منزلا في أستراليا

الوكيل الإخباري - دمر حريق غابات خرج عن نطاق السيطرة شمال شرق مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي الأسترالي ما يقدر بنحو 30 منزلا.



وقال كيفين بيلي، رئيس بلدية سوان، إنه يعتقد أن "أكثر من 30 منزلا قد دمر".

وأضاف: "نحن ننتظر فقط تأكيد الأرقام، لكننا نبحث في مكان ما بالقرب، وأكثر من 30 منزلا قد فقد".

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وأشار بيلي إلى أن "أحد رجال الإطفاء عولج من استنشاق الدخان"، مضيفا أنه "لم تكن هناك إصابات أخرى"، فيما أكد رجال الإطفاء أنهم سيحققون فيما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح.



من جانبه، أوضح نائب مفوض إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية غرب أستراليا، كريج ووترز، أن الحريق تضاعف حجمه بين عشية وضحاها، وانتشر في مساحة 7366 هكتارا (نحو 18202 فدانا)، من المزارع والغابات.

وبدأ الحريق الذي تبلغ مساحته 7000 هكتار (نحو 17000 فدان)، والذي يبلغ محيطه 75 كيلومترا، يوم أمس الاثنين.





وتابع: "الرياح القوية تعيق دخولنا واحتواء الحريق، والسيطرة عليه".

ولفت رئيس وزراء الولاية، مارك ماكجوان، إلى أن نحو 80% من العقارات القريبة من "Gidgegannup"، على الحافة الريفية الشمالية الشرقية لبيرث، قد فقدت.

المصدر : روسيا اليوم

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