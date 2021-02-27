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السبت، 27-02-2021 10:34 ص

حريق يلتهم الحافلات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - فيديو

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وذكرت شبكة "abc news" الأمريكية أن سيارات إطفاء الولاية هرعت إلى المكان وتم نقل نحو 100 رجل طوارئ إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

 


وأشارت الشبكة أن "الحريق انتشر بسرعة في العديد من المحلات ودمر صفًا من الحافلات المتوقفة في مكان قريب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان".


وتواصل حرائق الغابات التي باتت بين الأكبر تاريخ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، توسعها وتصبح أكثر تدميراً بمرور الوقت، ولا يبدو أن هناك نهاية تلوح في الأفق مع مكافحة خدمات الطوارئ في الاستجابة للكارثة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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