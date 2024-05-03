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الجمعة، 03-05-2024 08:13 م

حزب العمال البريطاني يدعو لانتخابات تشريعية

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الوكيل الإخباري - طالب حزب العمال البريطاني المعارض رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك اليوم الجمعة، بالدعوة لانتخابات تشريعية بعد فوز الحزب بمقعد جديد في البرلمان وبعشرات المقاعد في الانتخابات.

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وفي إطار انتخابات تشريعية فرعية جرت الجمعة، فاز حزب العمال في دائرة "بلاكبول"، وذلك قبل أشهر قليلة من انتخابات ستجري في كل أنحاء البلاد، وترجح استطلاعات الرأي أن يمنى خلالها حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما، بهزيمة كبيرة.


وفاز المرشح عن حزب العمال كريس ويب في "بلاكبول" بحصوله على 58,9 % من الأصوات.


وأشاد زعيم الحزب كير ستارمر بالنتيجة معتبرا أنها لم تكن مجرد رسالة صغيرة... وليست مجرد همسة، بل صرخة من بلاكبول: "نريد التغيير".

 

RT

 




 

 


 

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