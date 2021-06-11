الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

إصابتان بإطلاق نار في عمان

المستقلة للانتخاب: 3 دنانير و62 قرشاً تكلفة الناخب الواحد بانتخابات 2020-وثيقة

وفيات الجمعة 11/6/2021

مخالفات لأوامر الدفاع المنصوصة اليوم الجمعة في عمان -صور

المملكة تدين استهداف مليشيات الحوثي مدينة خميس مشيط السعودية

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

مصر تحذر إثيوبيا من أي إجراءات أحادية

مصر وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة

أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 11-06-2021 09:50 ص

حزب الله: المقاومة هي الحل

حزب


الوكيل الإخباري - قال نائب الأمين العام لـحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أمس الخميس، إن الجميع تأكد أن المقاومة هي الحل.

اضافة اعلان

ونقلت "قناة المنار"، أمس الخميس، عن الشيخ نعيم أن الانتفاضة الفلسطينية نجحت في ترسيخ الانتصارات على الاحتلال، وما تلاها من المقاومة اللبنانية في العام 2000، لتتبين أن نتائج حرب الاحتلال الأخيرة على قطاع غزة سيف القدس قد ثبتت قوة الردع أمام الاحتلال .


جاءت تصريحات الشيخ قاسم خلال استقباله وفدا عربيا، الخميس، والذي أكد له أن المقاومة اللبنانية أجبرت الاحتلال على الانسحاب في العام 2000، وحققت بإمكانات متواضعة النصر على الاحتلال ، مضيفا "وبفضل المقاومة تم استنهاض الشارع العربي أيضا".


وشدد نعيم قاسم على أن الاحتلال بدأ يحسب الحساب لبلاده الضعيفة، التي باتت قوية بفعل المقاومة، وأوجدت الردع مع الاحتلال ، قائلا: من نتائج المقاومة، ما رأيناه في سيف القدس، الذي أنتج في فلسطين منعطفا حقيقيا سيترك أثره للمستقبل.


وأوضح نائب الأمين العام لـحزب الله أن المقاومة الفلسطينية أجبرت الاحتلال على تأجيل "مسيرة الأعلام"، لأن تل أبيب بدأت تحسب الحساب للمقاومة الفلسطينية، أيضا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

زلزال بقوة 5.1 درجة في جنوب الصين

1

مصر تحذر إثيوبيا من أي إجراءات أحادية

1

مصر وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة

ايدن

بايدن: سنشتري نصف مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة

608dd7e54c59b71193677028

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين

حج

هل يقتصر الحج على المقيمين داخل السعودية هذا العام؟

أخبار متعلقة
main_image60bf9bfdeb1ed

أول ظهور لحسن نصر الله بعد شائعة وفاته

62021220949702600587

من سيخلف حسن نصر الله ؟

620212161621577327721

كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

حزب-الله-اللبناني-1

ألمانيا: حظر منظمات مقربة من حزب الله

عم

ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم غزة

اطلاف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة بشكل أولي