حزب الله: المقاومة هي الحل

الوكيل الإخباري - قال نائب الأمين العام لـحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أمس الخميس، إن الجميع تأكد أن المقاومة هي الحل.

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ونقلت "قناة المنار"، أمس الخميس، عن الشيخ نعيم أن الانتفاضة الفلسطينية نجحت في ترسيخ الانتصارات على الاحتلال، وما تلاها من المقاومة اللبنانية في العام 2000، لتتبين أن نتائج حرب الاحتلال الأخيرة على قطاع غزة سيف القدس قد ثبتت قوة الردع أمام الاحتلال .



جاءت تصريحات الشيخ قاسم خلال استقباله وفدا عربيا، الخميس، والذي أكد له أن المقاومة اللبنانية أجبرت الاحتلال على الانسحاب في العام 2000، وحققت بإمكانات متواضعة النصر على الاحتلال ، مضيفا "وبفضل المقاومة تم استنهاض الشارع العربي أيضا".



وشدد نعيم قاسم على أن الاحتلال بدأ يحسب الحساب لبلاده الضعيفة، التي باتت قوية بفعل المقاومة، وأوجدت الردع مع الاحتلال ، قائلا: من نتائج المقاومة، ما رأيناه في سيف القدس، الذي أنتج في فلسطين منعطفا حقيقيا سيترك أثره للمستقبل.



وأوضح نائب الأمين العام لـحزب الله أن المقاومة الفلسطينية أجبرت الاحتلال على تأجيل "مسيرة الأعلام"، لأن تل أبيب بدأت تحسب الحساب للمقاومة الفلسطينية، أيضا.

سبوتنيك عربي



