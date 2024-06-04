الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 04-06-2024 03:28 م

حزب الله: جاهزون للحرب ونعد إسرائيل بالخراب والتهجير والدمار

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الوكيل الإخباري - قال نائب الأمين العام لحزب الله إن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل: "إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها"، مشيرًا إلى أنهم استخدموا قسمًا قليلاً من قدراتهم بما يتناسب مع طبيعة المعركة.اضافة اعلان


وأضاف: "وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين، وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة".

وتابع: "ليس هناك قرار أمريكي جدي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وعروض بايدن للتهدئة تفتقر إلى الموضوعية وطرحه انتخابي أمريكي داخلي".

وأشار إلى أن الكلام عن انسحاب قوات الرضوان من الحدود اللبنانية مع إسرائيل غير صحيح.

وتابع: "قرارنا ألا نوسع الحرب لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا. المقاومة جاهزة للمعركة ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أي انتصار".




 




 

 


 

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