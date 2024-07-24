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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 24-07-2024 04:58 م

حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من إسرائيل

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الوكيل الإخباري - بث حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء صورا عادت بها طائرته المسيّرة "الهدهد" تظهر عمليات استطلاعية قال إنها فوق قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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وقال مصدر في حزب الله للجزيرة إن الشريط -ومدته 8 دقائق- تم تصويره بالكامل أمس الثلاثاء، مضيفا أن توقيت نشره مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وقال مراسل الجزيرة في لبنان إن الشريط الجديد يحمل مجموعة كبيرة من الرسائل على مستويات متعددة. وأضاف أنه يعكس القدرات التقنية والاستخباراتية التي سمحت بالوصول إلى عمق القاعدة الإسرائيلية، بالإضافة لتحويل المعطيات إلى بنك للأهداف.


وأشار إلى أن القاعدة المعنية هي القاعدة الأكبر في شمال إسرائيل، وتضم تخصصات مختلفة من مستويات متعددة على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي والرصد والاستطلاع وتنفيذ الهجمات.


قدرة فائقة


وأكد أن التسجيل أظهر أن لدى حزب الله قدرة فائقة على الوصول إلى عمق القاعدة الجوية، رغم حالة الاستنفار التي أعلنها جيش الاحتلال بعد عملية قصف ميناء الحديدة.


وقال إن التسجيل المصور أعطى تفصيلا دقيقا لكامل القاعدة الجوية الإسرائيلية، بتفاصيلها وأسراب طائراتها والمنصات الموجودة بداخلها ولأمان قادة القاعدة.

وكان حزب الله نشر في يونيو/حزيران الماضي مقطعا مصورا هو الأول لما عادت به مسيرته "الهدهد" مدته 9 دقائق تضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.


كما نشر في التاسع من الشهر الجاري مقطعا مصورا ثانيا مدته نحو 10 دقائق تحت عنوان "الهدهد حلقة 2″، أظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.

 




 

 


 

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