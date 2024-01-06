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الجيش: إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

السبت، 06-01-2024 08:28 ص

"حزب الله" يستهدف 3 مواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

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الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

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وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم السبت، أن " ‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة، واستهدف موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة مباشرة، ثم تم استهدفه بصواريخ بركان وإصابه إصابة مباشرة".


 




 

 


 

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