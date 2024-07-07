حزب الله يعلن عن أكبر عملية لقواته الجوية منذ 8 أكتوبر

الوكيل الإخباري - قال حزب الله إنه هاجم بمسيّرات مركزا للاستطلاع الفني والإلكتروني في جبل حرمون بالجولان السوري المحتل.

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وأكد الحزب أنه أصاب تجهيزات التجسس والاستخبارات والمنظومات الفنية ودمر جزءا منها في مركز الاستطلاع بجبل حرمون.



من ناحيته، قال مصدر في حزب الله للجزيرة إن مركز الاستطلاع الفني الإلكتروني بجبل حرمون يستهدف لأول مرة منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.



وأضاف المصدر أن استهداف مركز الاستطلاع في جبل حرمون يعتبر أكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأكد أن مركز الاستطلاع الفني في جبل حرمون يوازي من حيث الأهمية قاعدة ميرون الإسرائيلية.