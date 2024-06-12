الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - أكثر من 30 وفاة بحريق هائل في الكويت

مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

مربو المواشي: لا تشتروا الاضاحي من هذه الحظائر

شاهد : طفلة تخطف الأنظار في الحرم المكي

أسعار الذهب اليوم في الاردن

لأول مرة منذ أكتوبر الماضي .. ضربة صاروخية من لبنان على صفد وطبريا

"طعنونا بالظهر".. غضب عارم لدى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال

الترخيص: فحص 1300 مركبة واجراء 1200 معاملة في محطة حدائق الحسين

عبوات ناسفة تستهدف قوات الاحتلال بمخيم بلاطة

مشروب صباحي لخفض ضغط الدم

الأربعاء، 12-06-2024 09:15 ص

حزب الله ينعى قياديا بارزا وعشرات الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية

111


الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني إن 4 أشخاص -بينهم قائد وحدة عسكرية في حزب الله– تم اغتيالهم جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا جنوب لبنان، في أحدث فصول التصعيد المستمر بين الطرفين منذ 8 أشهر.

وأضاف المصدر لمراسل الجزيرة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ منزلاً كان يضم أحد القادة العسكريين في حزب الله. وأشار الدفاع المدني جنوب لبنان إلى إصابة عدد من الأشخاص في الغارة.

ونعى حزب الله في بيان من وصفه بـ"المجاهد القائد طالب سامي عبد الله" الملقب بـ"الحاج أبو طالب مواليد العام 1969 من بلدة عدشيت من جنوب لبنان" مشيراً إلى أنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وهي عبارة يستخدمها الحزب منذ بداية التصعيد لنعي مقاتليه الذين يتم اغتيالهم بنيران إسرائيلية.

من جانبه، وصف مصدر أمني لرويترز عبد الله بأنه أبرز قائد في حزب الله تم اغتياله في المواجهات المستمرة مع الجيش الإسرائيلي منذ أشهر.

وفي وقت سابق، قالت 3 مصادر أمنية لرويترز إن هناك غارة إسرائيلية على قرية جويا جنوب لبنان -في وقت متأخر من أمس الثلاثاء- أسفرت عن اغتيال 4 أشخاص على الأقل، بينهم قائد ميداني كبير في حزب الله و3 مقاتلين.

وعرفت المصادر القائد المذكور بأنه قائد الجماعة في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي، الذي يضم بعض البلدات الأكثر تضرراً من تبادل إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وبينما لم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي، قالت المصادر التي اشترطت عدم نشر أسمائها إن دور عبد الله لا يقل أهمية عن دور وسام الطويل، القائد الكبير في حزب الله الذي تم اغتياله بغارة إسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أول أمس -نقلاً عن مصدر عسكري- باغتيال 3 على الأقل من عناصر حزب الله، في قصف إسرائيلي استهدف رتلاً من الشاحنات في منطقة قريبة من مدينة القصير السورية أثناء عبور الرتل الحدود إلى لبنان، بينما تحدثت مصادر حقوقية سورية عن سقوط 5 شهداء في ضربات إسرائيلية، بينهم 3 سوريين يعملون مع حزب الله واثنان لبنانيان.

وقد تم اغتيال حوالي 300 من مقاتلي حزب الله ، بمن فيهم قادة وأعضاء ذوو مسؤوليات رئيسية، في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً لرويترز.

قصف متبادل
من جانب آخر، أعلن حزب الله تنفيذ 9 عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية ومستوطنات قبالة الحدود.

اضافة اعلان

 

وقال الحزب -في بيانات منفصلة- إنه قصف بعشرات من صواريخ الكاتيوشا مستوطنتين ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات في ثكنة يردن بالجولان السوري المحتل، كما استهدف موقع الرمثا ومباني في المطلّة ومسغاف عام.


الجزيرة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-12 at 10.29.46 AM

فيديو - أكثر من 30 وفاة بحريق هائل في الكويت

ددد

السعودية تعلن عدد الحجاج الواصلين عبر المعابر

main_image6668a03d3d84e

الحوثيون: 3 غارات أميركية بريطانية بالحديدة

666836184c59b769610203bd

زاخاروفا تعلق على تصرفات حرس الحدود في مولدوفا

66681a964c59b76292715609

دولة عربية الأولى عالمياً في عدد وفيات حوادث المرور

666824404c59b76e17266665

عبر منصة بحرية.. السنغال تبدأ إنتاج النفط

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-08 at 8.46.39 PM

حزب الله يستخدم صواريخ "فلق 2" للمرة الأولى بالمواجهات الحدودية

٥

جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

111

حزب الله ينعى اثنين من عناصره

main_image66450f61393d7

حزب الله يقصف موقعين للاحتلال

418176

جريح بغارة الاحتلال على جنوب لبنان .. وحزب الله يقصف تجمعا لجيش الاحتلال

20240513073844

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عقب إصابة 4 جنود بصاروخ