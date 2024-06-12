حزب الله ينعى قياديا بارزا وعشرات الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني إن 4 أشخاص -بينهم قائد وحدة عسكرية في حزب الله– تم اغتيالهم جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا جنوب لبنان، في أحدث فصول التصعيد المستمر بين الطرفين منذ 8 أشهر.



وأضاف المصدر لمراسل الجزيرة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ منزلاً كان يضم أحد القادة العسكريين في حزب الله. وأشار الدفاع المدني جنوب لبنان إلى إصابة عدد من الأشخاص في الغارة.



ونعى حزب الله في بيان من وصفه بـ"المجاهد القائد طالب سامي عبد الله" الملقب بـ"الحاج أبو طالب مواليد العام 1969 من بلدة عدشيت من جنوب لبنان" مشيراً إلى أنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وهي عبارة يستخدمها الحزب منذ بداية التصعيد لنعي مقاتليه الذين يتم اغتيالهم بنيران إسرائيلية.



من جانبه، وصف مصدر أمني لرويترز عبد الله بأنه أبرز قائد في حزب الله تم اغتياله في المواجهات المستمرة مع الجيش الإسرائيلي منذ أشهر.



وفي وقت سابق، قالت 3 مصادر أمنية لرويترز إن هناك غارة إسرائيلية على قرية جويا جنوب لبنان -في وقت متأخر من أمس الثلاثاء- أسفرت عن اغتيال 4 أشخاص على الأقل، بينهم قائد ميداني كبير في حزب الله و3 مقاتلين.



وعرفت المصادر القائد المذكور بأنه قائد الجماعة في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي، الذي يضم بعض البلدات الأكثر تضرراً من تبادل إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية.



وبينما لم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي، قالت المصادر التي اشترطت عدم نشر أسمائها إن دور عبد الله لا يقل أهمية عن دور وسام الطويل، القائد الكبير في حزب الله الذي تم اغتياله بغارة إسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي.



وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أول أمس -نقلاً عن مصدر عسكري- باغتيال 3 على الأقل من عناصر حزب الله، في قصف إسرائيلي استهدف رتلاً من الشاحنات في منطقة قريبة من مدينة القصير السورية أثناء عبور الرتل الحدود إلى لبنان، بينما تحدثت مصادر حقوقية سورية عن سقوط 5 شهداء في ضربات إسرائيلية، بينهم 3 سوريين يعملون مع حزب الله واثنان لبنانيان.



وقد تم اغتيال حوالي 300 من مقاتلي حزب الله ، بمن فيهم قادة وأعضاء ذوو مسؤوليات رئيسية، في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً لرويترز.



قصف متبادل

من جانب آخر، أعلن حزب الله تنفيذ 9 عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية ومستوطنات قبالة الحدود.



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وقال الحزب -في بيانات منفصلة- إنه قصف بعشرات من صواريخ الكاتيوشا مستوطنتين ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات في ثكنة يردن بالجولان السوري المحتل، كما استهدف موقع الرمثا ومباني في المطلّة ومسغاف عام.





الجزيرة