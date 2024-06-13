حزب الله ينفذ الهجوم الأوسع والأشمل على إسرائيل منذ أكتوبر... وأميركا تعرب عن قلقها

الوكيل الإخباري - قال مصدر في حزب الله إنهم نفذوا اليوم الهجوم الأوسع على مواقع إسرائيلية والأشمل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وأضاف "الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله".



وفي التفاصيل، قال المصدر في تصريحات للجزيرة إنهم هاجموا 15 موقعاً عسكرياً إسرائيلياً دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل. كما أطلقوا 30 طائرة مسيرة باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة، وأطلقوا 150 صاروخاً باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل.



وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أفاد مسبقاً بأن شخصين أُصيبا جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل في مستوطنة كاتسرين بالجولان المحتل.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تشعر بالقلق الشديد حيال التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



كما نقلت عن المسؤول الأميركي قوله إن أميركا تسعى لمنع تحول الوضع على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة.











