السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

203 حرائق أعشاب بالأردن الجمعة

الطراونة : لا مبررات لاستمرار الحظر الليلي

إلزام موظفي الصحة بفحص PCR كل 14 يوما

شاهد - وسيم يوسف يتبرأ من اسمه ويشعل مواقع التواصل

شاحنات تثير الهلع بين السكان في منطقة البنيات بعمان

تجارة الأردن: الإجراءات التخفيفية خطوة مهمة لإنعاش الحركة التجارية

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يبدأ الأحد - وثيقة

أسعار الذهب السبت 29/5/2021

أردنيون عبر تويتر :' بدنا ولادنا من عند الاحتلال '

وفيات السبت 29/5/2021

السبت، 29-05-2021 09:48 ص

حزب الله يهنئ الأسد

حسن-نصر-الله-وبشار-الأسد-مواقع-التواصل


الوكيل الاخباري - قال حزب الله في بيان له " لقد أكد السوريون مجددا من خلال صناديق الاقتراع بعدما أثبتوا ذلك مرارا ‏وتكرارا بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية، مؤكدين على تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان" .

اضافة اعلان
 

وأشار حزب الله إلى أنه يتقدّم " بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات الى الرئيس بشار ‏الأسد والشعب السوري الشقيق بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية ‏السورية لولاية دستورية جديدة ، بعد عملية انتخابيةٍ كبيرة .

 

المصدر - سبوتنيك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
majdlina-780x470

السويد تدرس فرض ضريبة المليونير

2021-05-29_07-38-31_942999

إندونيسيا تفرج عن الناقلة الإيرانية

thumbs_b_c_37b758237f8f3d39adfdc27a224c968d-e1605096970891

أردوغان يستقبل دقلو لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

bhfjjea

قمة بوتين وبايدن لن تؤثر على الشراكة الروسية الصينية

60b1e3a1423604672a5c5e99

حالة تأهب في البرازيل بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاما

thumbs_b_c_a140f669f4e230438d4e6418645c5f53

أردوغان : لن يتوقف الآذان بـ مسجد تقسيم حتى قيام الساعة

أخبار متعلقة
nsr_10

نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده

eb011ac8-e127-4cae-8465-684a924d44f3

اليمن : مقتل خبير عسكري لحزب الله بغارة للتحالف غرب مأرب

اح

المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: حماس انتصرت على الاحتلال