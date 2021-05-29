حزب الله يوجه رسالة تهنئة إلى الأسد

الوكيل الاخباري - قال حزب الله في بيان له " لقد أكد السوريون مجددا من خلال صناديق الاقتراع بعدما أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية، مؤكدين على تمسكهم بالخيار السياسي الذي انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال والعدوان" .
وأشار حزب الله إلى أنه يتقدّم " بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات الى الرئيس بشار الأسد والشعب السوري الشقيق بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية دستورية جديدة ، بعد عملية انتخابيةٍ كبيرة .
المصدر - سبوتنيك