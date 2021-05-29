السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 09:48 ص

حزب الله يوجه رسالة تهنئة إلى الأسد

حسن-نصر-الله-وبشار-الأسد-مواقع-التواصل


الوكيل الاخباري - قال حزب الله في بيان له " لقد أكد السوريون مجددا من خلال صناديق الاقتراع بعدما أثبتوا ذلك مرارا ‏وتكرارا بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية، مؤكدين على تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان" .

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وأشار حزب الله إلى أنه يتقدّم " بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات الى الرئيس بشار ‏الأسد والشعب السوري الشقيق بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية ‏السورية لولاية دستورية جديدة ، بعد عملية انتخابيةٍ كبيرة .

 

المصدر - سبوتنيك

 




 

 


 

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