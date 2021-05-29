حزب الله يوجه رسالة تهنئة إلى الأسد

الوكيل الاخباري - قال حزب الله في بيان له " لقد أكد السوريون مجددا من خلال صناديق الاقتراع بعدما أثبتوا ذلك مرارا ‏وتكرارا بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية، مؤكدين على تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان" .

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وأشار حزب الله إلى أنه يتقدّم " بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات الى الرئيس بشار ‏الأسد والشعب السوري الشقيق بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية ‏السورية لولاية دستورية جديدة ، بعد عملية انتخابيةٍ كبيرة .

المصدر - سبوتنيك