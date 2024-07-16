حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

الوكيل الاخباري - تناقلت وسائل إعلام سورية وعربية أنباء عن وفاة فاروق الشرع، نائب رئيس النظام السوري الأسبق ووزير الخارجية السابق، بعد معاناة مع المرض، في ظل غياب أي بيان رسمي فضلا عن نفي منصات محلية للخبر المتداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

وتداولت العديد من المنصات أنباء عن وفاة الشرع، في حين لم يصدر النظام السوري أي بيان بخصوص ذلك، كما أن وسائل الإعلام الرسمية لم تتطرق إلى التأكيد على ما يتم تناقله.

الى ذلك نقل موقع “تلفزيون سوريا” المعارض، عن مصادر وصفها بـ”الخاصة”، أن فاروق الشرع لا يزال على قيد الحياة، وأن الأنباء المتعلقة بوفاته غير صحيحة.