السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

الجمارك: 8356 طلب إعفاء مركبات بحاجة إلى استكمال وثائق

الدوريات الخارجية: ضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

الخارجية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في أوغندا

أكثر من 4000 طن من الخضار والفواكه صدرت للخليج خلال يومين

سماء الأردن على موعد مع اصطفاف مميز للكواكب والقمر

بلدية اربد: 4% خصم على ضريبة الأبنية والأراضي بشرط

إطلاق حملة وطنية للتوعية بخطورة الاعتداءات على المياه

شرق عمان الصناعية تشارك بمعرض في تركيا

محافظة: كليات الطب في الأردن ما زالت متميزة

الدفاع المدني: التعامل مع 988 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

السبت، 17-06-2023 12:57 م

حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. عقود وصفقات بقيمة 4 تريليونات روبل

1041536601_217_5_3994_2043_1000x541_80_0_0_dd52307d2283f0eeabbaedbaa644eb4b


الوكيل الإخباري- كشف منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم السبت، آخر أيام نسخته الـ26، أهم نتائج هذا الحدث الاقتصادي الكبير، والذي شاركت فيه الإمارات بصفة ضيف شرف.

وقال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إن حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عقود وصفقات بقيمة 3.860 تريليون روبل.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن منتدى هذا العام تميز بوجود محرك نمو جديد، حيث أصبح المنتدى مركزا للتطور.

ولفت إلى أن المنتدى شهد مشاركة فعالة من الإمارات والجزائر، حيث زار رئيسا البلدين الحدث الاقتصادي الكبير.

وعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648d7d424236044ac16a49b8

لافروف: دور الأمم المتحدة لم ينفد بل كان سينمو لولا الانتهاكات الغربية

648d7a1c4c59b7671d547c93

إسقاط 3 مسيرات أوكرانية حاولت استهداف محطة لضخ النفط في بريانسك

السيسي-وأردوغان

أردوغان يدعو السيسي لزيارة تركيا

1686990585584

مجلس الأمن الدولي يناقش مستقبل البعثة الأممية في مالي

648d6bb2423604492b247e6b

الخارجية الإيرانية تعلق على زيارة بن فرحان المرتقبة إلى طهران

648d690c4236043485599bc9

أوكرانيا تشتري عربات مشاة قتالية من التشيك وسلوفاكيا

أخبار متعلقة
648ab1594c59b73dae44a26f

وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي