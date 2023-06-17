حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. عقود وصفقات بقيمة 4 تريليونات روبل

الوكيل الإخباري- كشف منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم السبت، آخر أيام نسخته الـ26، أهم نتائج هذا الحدث الاقتصادي الكبير، والذي شاركت فيه الإمارات بصفة ضيف شرف.



وقال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إن حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عقود وصفقات بقيمة 3.860 تريليون روبل.



وأشار المسؤول الروسي إلى أن منتدى هذا العام تميز بوجود محرك نمو جديد، حيث أصبح المنتدى مركزا للتطور.



ولفت إلى أن المنتدى شهد مشاركة فعالة من الإمارات والجزائر، حيث زار رئيسا البلدين الحدث الاقتصادي الكبير.



وعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.



ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

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روسيا اليوم