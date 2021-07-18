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الأحد، 18-07-2021 10:29 ص

حصيلة وفيات الفيضانات في أوروبا ترتفع إلى183 وفاة

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا، إلى 156 قتيلا حسبما أفادت الشرطة صباح اليوم الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

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وفي ولاية راينلاند بفالتز الألمانية وحدها، أعلنت الشرطة الألمانية في بيان مقتل 110 أشخاص، مقابل 98 قتيلا وفق الحصيلة السابقة.


وأوردت الشرطة الألمانية في البيان، "يخشى أن يتم إحصاء المزيد من الضحايا" مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 670 شخصا بجروح في الولاية.


كذلك قضى شخص جراء الفيضانات في بافاريا في جنوب ألمانيا على الحدود النمساوية حيث انهمرت كذلك أمطار غزيرة يوم أمس السبت.


وفي النمسا تمت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتي سالزبورغ وتيرول، فيما غمرت المياه المدينة القديمة في هالين.


وكتب رئيس الوزراء النمساوي، سيباستيان كورتز، في تغريدة "تتسبب أمطار غزيرة وعواصف للأسف بأضرار جسيمة في عدة مناطق من النمسا".


وإلى الشرق على الحدود بين ألمانيا والجمهورية التشيكية، ارتفع مستوى المياه في منطقة ساكسن، مساء يوم أمس السبت، ما تسبب بأضرار.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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