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الخميس، 12-05-2022 08:12 ص

حظر تجول شرقي السودان بعد تجدد الاشتباكات القبلية

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الوكيل الإخباري - تجددت الاشتباكات القبلية في منطقة كسلا شرقي السودان، ليلة الخميس، مما دفع الحكومة إلى إعلان حظر التجوال لمدة 24 ساعة، وسط أنباء عن أعمال عنف دموية بين قبيلتين في المنطقة.

وقال شاهد عيان لموقع سكاي نيوز عربية عبر الهاتف، إن الاشتباكات اندلعت إثر خلافات قديمة بين قبيلتين في إحدى المناطق الطرفية حول المدينة، مشيرا إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعشرات الجرحى بأسلحة نارية وبيضاء.

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ومنذ عدة أشهر، تشهد منطقة شرقي السودان توترات أمنية وقبيلة، قتل وأصيب على إثرها نهاية العام الماضي العشرات في مدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر.


وفي سبتمبر الماضي، اتهمت فعاليات سياسية ولجان مقاومة رئيسية، مجموعة من عناصر الإخوان، بالوقوف وراء التوترات الأمنية شرقي السودان مستغلين الهشاشة الاجتماعية الناجمة عن خلافات عرقية قديمة.


وتكررت في مدينتي بورتسودان وكسلا - المتشابهتان إلى حد كبير في التركيبة السكانية - اشتباكات عنيفة راح ضحيتها العشرات.


ويرى مراقبون أن سياسات نظام الإخوان، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، أسهمت في زرع بذور الفتنة بين مختلف المكونات السودانية.


سكاي نيوز


 




 

 


 

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