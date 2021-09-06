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الإثنين، 06-09-2021 12:45 ص

حظر تجول في غينيا.. والمجلس العسكري يتحدث عن حالة الرئيس

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الوكيل الإخباري - أعلن المجلس العسكري الذي قاد انقلابا في غينيا، الأحد، فرض حظر تجول في أنحاء البلاد، وتحدث عن حالة الرئيس ألفا كوندي الذي أطاحه.

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ودُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الاثنين في البرلمان، حسبما أفادوا في بيان بثه التلفزيون الحكومي.


وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمردا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية"، وهو الاسم الذي اختارته لنفسها.



وقال المجلس إن كوندي "لم يتعرض لأذى"، وإن "سلامته مضمونة وسُمح له بالاتصال بأطبائه".


وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي أطاحت كوندي واحتجزته صباحا بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، إنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون.

سكاي نيوز 

 

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