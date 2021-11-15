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الإثنين، 15-11-2021 05:34 م

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

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الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، من تداول بيانات مفبركة منسوبة لوزير الإعلام جورج قرداحي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي دأبت على بث بيانات مفبركة منسوبة لقرداحي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضحت الوزارة أن آخر هذه البيانات كان اليوم، لافتة إلى أن مروجيه يدعون أنه موجه من قرداحي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي "اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة".

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