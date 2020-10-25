الأحد 25-10-2020
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الأحد، 25-10-2020 03:05 ص

حقيقة العودة لحظر التجول في السعودية

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الوكيل الاخباري - وضع مسؤول سعودي، مساء امس السبت، حدا للجدل الدائر في المملكة حول سعي السلطات لإعادة فرض الحظر، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وفي تصريح صحفي قال وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري إن هذا الأمر (إعادة الحظر)  "تتولى البتّ فيه لجانٌ عليا شَكّلَها وليّ الأمر لهذا الغرض".


وشدد عسيري على أهمية التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الكثير من دول العالم عودة قوية لمرض كورونا.


ولفت إلى أنه رغم أن المملكة "لم تخرج من الموجة الأولى، ونسجل مستويات منخفضة من الإصابات، إلا أنه في الأيام الماضية لاحظنا أن وتيرة انخفاض الإصابات تراجعت نوعا ما، وشاهدنا بعض الزيادة في العيّنات الإيجابية ببعض المناطق، وهذا ما يدعونا جميعًا إلى الانتباه، حتى لا نقع فيما وقعت فيه الكثير من الدول". 

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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