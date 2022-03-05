حقيقة فيديو انفصال بوتين عن زوجته بسبب الحرب على أوكرانيا

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته بسبب الهجوم على أوكرانيا.

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ويضم المقطع تقريرا منشورا على قناة "العربية"، تعلن فيه المذيعة أن بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاما، ما شكل صدمة للمجتمع الروسي.



وعلق ناشرو الفيديو بالقول طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج ، ربما حرب أوكرانيا السبب. بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.



وبدأ انتشار هذا الفيديو بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.



إلا أن طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد.

ففي يونيو 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.



أما الفيديو المتداول في المنشورات المضللة فمنشور بالفعل على قناة "العربية"، ولكن في العاشر من يونيو 2013، بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".



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