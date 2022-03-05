السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

براءات اختراع.. خطط غوغل بشأن سماعات الرأس

نحو 12 ألف زائر لمحافظة مأدبا الشهر الماضي

الخارجية ترد على استخدام 200 أردني دروعاً بشرية في أوكرانيا

السبت، 05-03-2022 11:33 ص

حقيقة فيديو انفصال بوتين عن زوجته بسبب الحرب على أوكرانيا



الوكيل الإخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر طلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته بسبب الهجوم على أوكرانيا.

اضافة اعلان


ويضم المقطع تقريرا منشورا على قناة "العربية"، تعلن فيه المذيعة أن بوتين أعلن طلاقه من زوجته بعد ثلاثين عاما، ما شكل صدمة للمجتمع الروسي.


وعلق ناشرو الفيديو بالقول طلاق بوتين وزوجته بعد 30 سنة زواج ، ربما حرب أوكرانيا السبب. بما يوحي أن هذا الإعلان حديث.


وبدأ انتشار هذا الفيديو بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وحصد أكثر من مليون مشاهدة على موقع فيسبوك وحده.

إلا أن طلاق بوتين من زوجته ليودميلا الظاهرة في الفيديو ليس حديث العهد.
ففي يونيو 2013 أي قبل نحو تسع سنوات، فاجأ بوتين الروس عندما أعلن إلى جانب زوجته ليودميلا انفصالهما بعد زواج استمر 30 عاما.


أما الفيديو المتداول في المنشورات المضللة فمنشور بالفعل على قناة "العربية"، ولكن في العاشر من يونيو 2013، بعنوان "صدمة المجتمع الروسي من طلاق بوتين".


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

d

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

image-353

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

thumbs_b_c_bc27c50c01b032ef6ca02073398daadf

أوكرانيا تعلن وقف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

2359613890650-520x290

بوتين: لا خطط لفرض حالة الطوارئ في روسيا

thumbs_b_c_320ad88295ecd6ddd2a91186aa4cadf9

الرئاسة التركية: مباحثات بين أردوغان وبوتين الأحد

أخبار متعلقة
Screenshot_8

عاشت 33 يوما داخل بئر مليء بالزواحف والعقارب.. فتاة سودانية تمنح أملا في نجاة الطفل ريان

image

فرق الإنقاذ المغربية: جلب سيارة اسعاف إلى مدخل النفق لنقل الطفل ريان مباشرة

20220205_1644073326-39

عمي علي "الصحراوي".. أنامل خمسينية قادت مراحل إنقاذ الطفل ريان الأخيرة.. تعرَّف عليه

main_image61fe75b6e0d73

تزامناً مع تعاطف الملايين مع ريان.. اختطاف الطفل فواز قطيفان في سوريا يجتاح تويتر

c8303d92-432c-4aa5-8e1c-be0a6a4a59ca_16x9_1200x676

ثلاثة أيام تحت الأرض.. كيف يواصل الطفل ريان الصمود؟

main_image61fc2cff4cdf4

تفاصيل جديدة عن الطفل المغربي ريان.. 3 أمتار للوصول إليه في سباق مع الزمن