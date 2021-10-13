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الأربعاء، 13-10-2021 07:26 م

حقيقة وفاة الشيخ السديس

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الوكيل الاخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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وقال الشيخ السديس في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انا بخير ونعمة الذي توفي اليوم.. الشاعر عبد الرحمن السديسي وماهو الا تشابه اسماء.. اللهم ارحمه.. لاتحرمنا اجره ولا تفتنا بعده".

 

وتصدرت شائعات وفاة الشيخ عبدالرحمن السديس، مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا ما تم نفيه عبر الصفحة الرسمية للشيخ السديس، وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها خبر وفاة السديس.

وشارك الشيخ السديس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك منشور، يبين أن الذي توفي هو الشاعر عبدالرحمن السديسي.

 

المصدر: سبوتنك

 




 

 


 

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