حقيقة وفاة مشهور التيك توك ياسين جنكيز بزلزال تركيا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت وسائل اعلام ان كافة الأخبار التي تم تداولها حول وفاة مشهور التيك توك ياسين جنكيز في الزلزال الذي تعرضت له تركيا خلال يوم أمس الاثنين تعد مجرد إشاعة ولا يوجد لها أي أساس من الصحة.



وفي وقت سابق تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مصرع مشهور التيك توك ياسين جنكيز في الزلزال الذي تعرضت له تركيا خلال يوم أمس الاثنين، وهذا ما تسبب في حزن الملايين من المتابعين الذين يقومون بمتابعته عبر حسابه على التيك توك.

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