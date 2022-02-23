حكومة أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

الوكيل الإخباري-أوصت حكومة أوكرانيا رعاياها المتواجدين في روسيا بالمغادرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في ظل اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

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وشددت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على أن القرارات الروسية الأخيرة تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وحذرت الوزارة من أن "تصعيد العدوان الروسي ضد أوكرانيا" قد يؤدي إلى الحد من فرص تقديم الخدمات القنصلية إلى الرعايا الأوكرانيين المتواجدين في روسيا، داعية المواطنين الأوكرانيين إلى "الامتناع عن زيارة روسيا لأي أغراض أو مغادرة أراضيها فورا".



وذكرت الوزارة أن تجاهل هذه التوصية "سيعيق بشكل ملموس ضمان توفير الحماية اللازمة إلى المواطنين الأوكرانيين في روسيا".



وكان بوتين قد أعلن الاثنين الماضي عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، محملا حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك.



روسيا اليوم

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