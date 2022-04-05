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الثلاثاء، 05-04-2022 12:51 م

حكومة الكويت تقدم استقالتها إلى ولي العهد

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الوكيل الإخباري-قدمت الحكومة الكويتية اليوم الثلاثاء استقالتها إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد استقبل ولي العهد في قصر بيان ظهر اليوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم له كتاب استقالة الحكومة. 


وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب، بتقديم استقالته إلى أمير البلاد.


وأفاد المصدر بتوجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة.


ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت، مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.


وأكد المصدر على أن الحكومة لن تدخل جلسة يوم الأربعاء المقبل 6 أبريل، للتصويت على طلب طرح، حيث أن رئيسها الشيخ صباح الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام القادمة.

 

روسيا اليوم

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