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الأحد، 27-11-2022 09:01 ص

حليف سابق لترامب يدعو إلى ترشيح وجه جديد للرئاسة

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الوكيل الاخباري- دعا مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، إلى ترشيح وجه جديد في الحزب الجمهوري للرئاسة، منوها بأن دونالد ترامب يفقد الدعم في الحزب الجمهوري.

وقال مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون لصحيفة الغارديان: "يحتاج الحزب الجمهوري الأمريكي إلى "وجه جديد" في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، دونالد ترامب، الذي أعلن ترشيحه، يفقد الدعم".

ولفت بولتون إلى أنه أجرى استطلاعه الخاص ووجد أنه على مدار العامين الماضيين، فقد ترامب شعبيته في الحزب.

وتابع بولتون قائلا:"السؤال الوحيد الذي طرحناه هو: هل تريد ترامب أم تريد وجها جديدا؟ أعتقد في استطلاعنا الأخير أن أكثر من 50٪ قالوا إنهم يريدون وجها جديدا".

وأوضح بولتون أن ترامب من المرجح جدا أن يخسر السباق الرئاسي، وهو ما قد يؤثر في المستقبل على المرشحين الآخرين في انتخابات على مستويات أخرى.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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