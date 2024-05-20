حماس تعزي إيران بوفاة رئيسي ومرافقيه

الوكيل الإخباري- نعت حركة "حماس" الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، الذين لقوا مصرعهم في حادث جوي بمحافظة أذربيجان الشرقية.

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وقالت "حماس" في بيان: "بمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، وببالغ الصبر والاحتساب، نتقدم بخالص التعزية وعميق المواساة والتضامن إلى المرشد الأعلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، وإلى الحكومة الإيرانية، والشعب الإيراني، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وممثل المرشد الأعلى وإمام الجمعة في تبريز محمد علي آل هاشم، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، إثر الحادث المؤسف والفاجعة الأليمة، في سقوط المروحية التي كانت تقلهم من شمال غرب إيران".



وأضافت: "نعرب عن مشاركتنا الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، وعن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الحادث الأليم والمصاب الجلل، الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران، ومواقف مشرفة في دعم قضيتنا الفلسطينية، ومساندة نضال شعبنا المشروع ضد الكيان الصهيوني، ودعمها المقدر للمقاومة الفلسطينية، وجهودها الحثيثة في التضامن والإسناد في كافة المحافل والمجالات لأهلنا في قطاع غزة الصامد في ظل معركة طوفان الأقصى، وسعيها وجهدها السياسي والدبلوماسي المكثف لوقف العدوان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني".







