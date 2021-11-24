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الأربعاء، 24-11-2021 12:14 م

حمدوك يراجع قرارات الجيش في المناصب الرئيسية بالسودان

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الوكيل الإخباري-قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك سيراجع التعيينات والاعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة.

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وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر تشرين الأول، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.


وأصدر حمدوك، الذي اعتقل خلال الانقلاب ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه يوم الأحد، توجيها بوقف جميع التعيينات والاعفاءات في الوظائف الحكومية في السودان.


وقالت الأمانة "إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعينات والاعفاءات التى تمت فى الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم".

 

رويترز

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