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السبت، 27-11-2021 04:11 م

حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

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الوكيل الاخباري- أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم السبت بإعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أن حمدوك، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبي المدير العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة.

وفي المقابل، أمر حمدوك بتعيين فريق شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما جديدا لقوات الشرطة، ولواء شرطة، مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله، نائبا له ومفتشا عاما.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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