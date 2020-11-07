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السبت، 07-11-2020 12:47 ص

حملة جو بايدن تهدد بطرد ترامب خارج البيت الابيض اذا انكر خسارته للانتخابات

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الوكيل الاخباري - حذرت حملة المرشح الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، من أن الرئيس دونالد ترامب قد يُساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية.

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وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحقق فيه بايدن تقدما في عدد من الولايات الحاسمة على ترامب الذي يتحدث عن "تزوير وخروقات شابت الانتخابات".


وقال أندرو بيتس الناطق باسم حملة بايدن "كما قلنا في 19 تموز/يوليو، سيقرر الشعب الأميركي نتائج هذه الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماما على مرافقة من يتعدون على ممتلكات الغير إلى خارج البيت الأبيض".

 

المصدر -  BBC 


 




 

 


 

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