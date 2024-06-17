الإثنين 17-06-2024
الوكيل الاخباري
 

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بالهدي على نفقته الخاصة لـ 3322 حاجاً وحاجة

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الإثنين، 17-06-2024 08:56 م

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بالهدي على نفقته الخاصة لـ 3322 حاجاً وحاجة

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الوكيل الإخباري- اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اوامر ملكية مساء اليوم الاثنين تكفل بها  بالهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1445هـ، والبالغ عددهم 3322 حاجاً وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم.

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وعدّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكفل خادم الحرمين الشريفين بالهدي على نفقته الخاصة، مكرمة غير مستغربة منه - رعاه الله -، وامتدادًا لعطائه السخي للمسلمين أجمعين، ويؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين وحرصه الدائم على تقديم كل ما يحتاجون إليه ويرغبون فيه.


واس 


 




 

 


 

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