الإثنين 10-06-2024
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الإثنين، 10-06-2024 09:19 ص

خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بشأن الحج

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الوكيل الإخباري- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء الأحد ، أمرًا باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والمصابين من قطاع غزة لأداء مناسك الحج لهذا العام. تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ليرتفع إجمالي المستضافين من فلسطين إلى 2000 حاج.

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وأعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن شكره وتقديره للملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تجسد حرص القيادة السعودية على دعم الشعب الفلسطيني. وأكد أن الوزارة قامت بالاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

 

واس



 




 

 


 

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