خادم الحرمين يعفي رئيس الشؤون الخاصة من منصبه

الوكيل الاخباري - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم الأحد أمرا ملكيا بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.



وأضافت أنه أصدر أمرا ملكيا بتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

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