خامنئي يشيد بقوات الباسيج لدورها في مواجهة الاحتجاجات

الوكيل الإخباري - أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم (السبت) بقوات الباسيج على خلفية مواجهتها للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة شابة إيرانية أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر (أيلول) الماضي.



وكانت قوات الباسيج التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مقدمة حملة نفذتها الدولة مستهدفة الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء البلاد. وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون «ضحوا بأرواحهم لحماية الشعب من مثيري الشغب».



وأطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على متظاهرين أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد اضطرابات، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، حسبما قال نشطاء.



وصعدت طهران حملة قمع تستهدف الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.



وكان نشطاء قد دعوا إلى تظاهرات في أنحاء البلاد هذا الأسبوع تضامنا مع محافظة كردستان التي تعد مع سيستان بلوشستان الأكثر معاناة جراء الحملة الأمنية التي أوقعت قتلى.

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الشرق الأوسط