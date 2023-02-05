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الأحد، 05-02-2023 03:18 م

خامنئي يعفو عن آلاف المتهمين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

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الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، عفوا واسعا عن الآلاف من المدانين والمتهمين على خلفية الاحتجاجات والأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشد علي خامنئي، وبناء على اقتراح رئيس السلطة القضائية، وافق على العفو عن عشرات الآلاف من المدانين والمتهمين على خلفية الأحداث الأخيرة وجرائم أخرى.

ويشمل العفو جميع المدانين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، باستثناء المتهمين بارتكاب التجسس لجهات خارجية، والمدانين بتهمة التواصل المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، والمدانين بارتكاب جرائم قتل وجرح المواطنين بصورة متعمدة، وكذلك المدانين بتهمة تدمير وإحراق مبان ومؤسسات حكومية وعسكرية ومرافق عامة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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