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الثلاثاء، 27-06-2023 12:58 م

خبراء أمريكيون: «فاغنر» ستستمر بعد إحباط تمردها

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الوكيل الإخباري - أكد خبراء أمريكيون أن مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية سوف تستمر حتى بعد إحباط تمردها القصيرة الأمد مطلع الأسبوع.

وقال معهد دراسات الحرب، في بيان صدر في واشنطن أمس الاثنين: «تشير حقيقة أن فاغنر تعود إلى معسكراتها التدريبية بالمعدات العسكرية، إلا أن الكرملين يعتزم الحفاظ على عناصر معينة على الأقل من عناصر قوات فاغنر بدلاً من السعي لتسريحهم على الفور، رغم أن مستقبل قيادة فاغنر وهيكلها التنظيمي غير واضح».

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واستشهد المعهد بأندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، الذي أعلن، أمس الاثنين، أن الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي) يعمل على قانون من شأنه أن ينظم الشركات العسكرية الخاصة، ولكن شدد على أنه ليس ضرورياً حظر مجموعة فاغنر حيث إنها «أكثر وحدة مستعدة قتالياً في روسيا».


وأشار كارتابولوف إلى أن مستقبل مجموعة فاغنر غير محدد، مؤكداً أن عناصرها الذين كانوا في روستوف أون دون كانوا ينفذون أوامر قيادتهم، ولم يفعلوا أي شيء يستوجب اللوم.

 

البيان

 




 

 


 

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