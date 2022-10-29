السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

السبت، 29-10-2022 10:48 ص

خبير أمريكي: الحرب العالمية الثالثة قد بدأت

635cbc554236047d234e736c


الوكيل الاخباري- أعلن الاقتصادي الأمريكي، نورييل روبيني، الذي تنبأ بأزمة عام 2008، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل.

اضافة اعلان

 

وقال في حديث لصحيفة "شبيغل" الألمانية: "يعبر مستشارو الأمن القومي عن قلقهم من تدخل حلف الناتو في النزاع الأوكراني، كما نشهد خلافات حادة في العلاقات بين إيران وإسرائيل. وأقرأ في الصباح أن إدارة بايدن تتوقع أن الصين ستهاجم تايوان قريبا. بصراحة فإن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وتنتشر أعمالها في المجال السيبراني وفي أوكرانيا".

وأضاف الخبير أنه عندما كان في إيطاليا في السبعينيات من القرن الماضي لم يكن مضطرا إلى "القلق بشأن حرب بين الدول الكبرى أو شتاء نووي"، ولم يسمع عبارات "تغير المناخ" و"جائحة عالمية". وقال "أما الآن فيتعين عليّ أن أقلق بشأن كل هذه الأشياء، مثل أي شخص آخر".

وفي حديث حول الاقتصاد توصل روبيني إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو تقع حاليا "في حالة ركود بالفعل" مشيرا إلى أن الأمور في بريطانيا تتطور "أسوأ" من ذلك. كما أكد أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على أوروبا فيما يتعلق بالتعاول الاقتصادي مع الصين.

هذا وعبر عن اعتقاده بأن اليوان الصيني قد يحل محل الدولار الأمريكي، موضحا: "سيستغرق ذلك وقتا، لكن الصينيين يجيدون التفكير على المدى الطويل".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
635b9a154c59b7599c23619e

روسيا تزود الهند بمعدات فضائية جديدة

9

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

00

الفلبين.. مقتل 45 شخصا بسبب العاصفة المدارية نالجي

635cdd1142360403c70ec7cd

غضب بريطاني من وضع الجيش بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة

635cda48eb5f5

الأمير فيصل بن الحسين يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية

635cb84742360403c70ec7b9

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من الاستراتيجيات العسكرية للدول الغربية النووية

أخبار متعلقة
635c2406ee89f

الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

AP22301470067870

اعتداء على زوج نانسي بيلوسي في هجوم على منزلهما

1020222611147986386264

بلينكن: الصين تتهيأ للاستيلاء على تايوان

يييضض2

أميركا تبعث رسالة نووية إلى كوريا الشمالية

بايدن 3

بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

main_image6352f2233d556

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها