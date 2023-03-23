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الخميس، 23-03-2023 08:49 ص

خبير أمريكي: واشنطن تخسر نفوذها العالمي بشكل كارثي بتقليلها من شأن موسكو

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الوكيل الإخباري - نقل موقع "آسيا تايمز" عن خبير أمريكي لم يكشف هويته، أن الولايات المتحدة تفقد بشكل سريع وكارثي نفوذها العالمي الشامل بتقليلها من شأن روسيا.

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وشدد الخبير، وهو أحد المشاركين في مؤتمر مغلق لخبراء السياسة الخارجية الأمريكيين البارزين، على أن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير قدراتها الإنتاجية فيما يتعلق بتزويد نظام كييف بالأسلحة والذخيرة.


وأكد الخبير على أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيكون من مصلحة واشنطن.

وقال: "لا تملك الولايات المتحدة القدرة الصناعية الكافية لتزويد أوكرانيا بما يلزم من القذائف المدفعية. لقد شددت (في المؤتمر) على أن أفضل سياسة تكمن في وقف فوري لإطلاق النار، لأن هذه الخطوة طوق إنقاذ ذليل لواشنطن. الهزيمة في فيتنام جعلت من الممكن إعادة التفكير بشكل كامل في استراتيجية الدفاع الأمريكية وقربت النصر النهائي لأمريكا في الحرب الباردة. لذلك ربما يقدم بوتين خدمة للولايات المتحدة بإهانتها الآن".


وأضاف الخبير الأمريكي: "يعاني الجيش الأوكراني من نقص حاد في الأفراد والضباط المدربين تدريبا جيدا، لأنه تم القضاء على محترفيه المدربين خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، ويتم حاليا زج المجندين الأوكرانيين في القتال بعد ثلاثة أسابيع من التدريب. بالإضافة لذلك تعرض جزء مهم من الاقتصاد المدني الأوكراني للتهديد بسبب تعبئة العاملين".


وأكدت المقالة، أنه يتوجب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبول خطة السلام الصينية في هذه الحالة.

 

RT

 




 

 


 

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