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خبير الزلازل الهولندي يجيب على سؤال حول حدوث زلزال بدولة عربية

الخميس، 02-03-2023 07:19 ص

خبير الزلازل الهولندي يجيب على سؤال حول حدوث زلزال بدولة عربية

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الوكيل الإخباري - ردّ خبير الزلازل المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، على سؤال متابعة له على "تويتر"، يتعلق باحتمال وقوع زلزال في لبنان.

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وكتبت إحدى متابعات خبير الزلازل هوغربيتس على تويتر: "أشكرك على الجهد الذي تبذله بداية. لدي سؤال أتمنى أن تجاوبوا عليه قريبا. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلازل خطيرة، حيث أن الهزة الأخيرة كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر بها".


وأضافت: "يقول الجيولوجيون ان لبنان يتعرض لزلازل قوية كل 2000 عام، فما رأيك؟".
وردّ هوغربيتس على سؤال المتابعة قائلا: "حدثت زلازل قوية إلى كبيرة عبر التاريخ في بلاد الشام ومنها لبنان".

وأرفق هوغربيتس تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551 ميلادي، وقال: "من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة".


الأسبوع الخطير
بعد الزلزال الذي ضرب طاجيكستان قرب حدود الصين، عاد هوغربيتس، ليتصدر عناوين الأخبار مجددا، بفضل توقعه للزلزال، وتحذيره من "أول أسبوع في مارس".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره خبير الزلازل الهولندي في نشرته اليومية، بتاريخ 19 فبراير الجاري.


وتوقع هوغربيتس أن هناك "نشاطا زلزاليا بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية"، وأضاف أنه "ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري"، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من فبراير.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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